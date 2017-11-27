Кэмерон объяснил, почему герой ДиКаприо должен был умереть в конце «Титаника»
27 ноября 2017 - 18:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Режиссер Джеймс Кэмерон разрешил многолетний спор фанатов о том, мог ли герой ДиКаприо в «Титанике» выжить в конце фильма.
По словам Кэмерона, на куске деревянной обшивки, благодаря которому спаслась героиня Кейт Уинслет, действительно было место и для Джека (ДиКаприо), однако вдвоем они бы не смогли удержаться на плаву. Режиссер рассказал, что для съемок трагической сцены он несколько дней искал идеально подходящий кусок древесины, который смог бы выдержать только одного человека на протяжении трех часов, пишет РИА Новости со ссылкой на Vanity Fair.
При этом кинематографист подчеркнул, что у персонажа ДиКаприо не было шансов на выживание «по «художественным» причинам, а не из-за физики». Он отметил, что если бы Джек не утонул, то на него бы упала дымовая труба.
«Если бы он выжил, то концовка ленты была бы бессмысленной. Это картина о смерти и разлуке. Он должен был умереть», — подчеркнул Кэмерон.
Фильм «Титаник», вышедший на экраны в 1997 году, получил 11 премий «Оскар», включая награды за лучший фильм года и лучшую режиссуру, а также четыре премии «Золотой глобус» и пять «Грэмми».
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