Моуриньо не взял Мхитаряна на матч против «Уотфорда»
28 ноября 2017 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не взял полузащитника клуба и сборной Армении Генриха Мхитаряна на выездной матч Премьер-лиги против «Уотфорда».
Матч «Уотфорд» – «Манчестер Юнайтед» состоится 28 ноября ровно в полночь по Еревану.
Кроме Мхитаряна, на матч не отправились также полузащитник Маруан Феллаини и защитник Люк Шоу. Между тем, Мхитарян 27 ноября принял участие в тренировке команды, следовательно, его отсутствие не связано с травмой, пишетThe Manchester Evening News.
Мхитаряна не было в заявке на матч Лиги чемпионов против «Базеля», но он отыграл последние 20 минут против «Брайтона» 25 ноября, однако вышел на замену на 71-й минуте игры.
Ранееглавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что по ходу нынешнего сезона полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян сбавил с точки зрения уровня выступлений.
Мхитарян принял участие в 15 матчах за «МЮ» в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, забив два гола и отдав пять результативных передач.
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