Экс-глава Минобороны Карабаха осужден на 6 лет за контрабанду ПЗРК «Игла»
28 ноября 2017 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший командующий Армией обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Самвел Бабаян приговорен 28 ноября к 6 годам лишения свободы по делу о контрабанде переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла».
Обвинение требовало для Бабаяна 7 лет тюрьмы.
Бабаян обвиняется по статьям УК Армении «отмывание денег» и «контрабанда оружия». Бабаян был арестован в марте 2017 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту контрабандного ввоза из Грузии на территорию Армении ПЗРК«Игла», пишет Радио Свобода.
В рамках того же уголовного дела осужден ряд сообщников Бабаяна - Санасар Габриелян приговорен к трем годам, Армен Погосян - к двум годам лишения свободы, в отношении Андраника Кочаряна, Карена Кочаряна, Жоры Закаряна, Давида Арутюняна применен испытательный срок в три года. Никто из них не признал себя виновным.
Пресс-служба Генпрокуратуры Армении 25 марта сообщила, что бывший командующий Армией обороны Арцаха (НКР) Самвел Бабаян, хотя и не признает обвинений, выдвинутых ему по делу о контрабандном ввозе в Армению ПЗРК «Игла», в ходе допроса в статусе подозреваемого, вместе с другими проходящими по данному делу подозреваемыми, признал свою причастность к незаконному обороту боеприпасов и сообщил сведения касательно произошедшего.
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