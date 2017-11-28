Азербайджан не принял кандидатуру нового посла РФ из-за его «проармянской позиции»

PanARMENIAN.Net - МИД России не получил агремана от Азербайджана на назначение новым послом Георгия Зуева.

Согласно правилам дипотношений, перед назначением посла у принимающей стороны запрашивают агреман, то есть предварительное согласие на вручение верительных грамот.

Азербайджан отказался предоставить агреман МИД России на Зуева из-за ярко выраженной «проармянской позиции» посла, пишет Haqqin.az со ссылкой на источники в МИД России.

Кандидатура Зуева уже подтверждена Комитетом Госдумы по делам СНГ.

Георгий Зуев является опытным дипломатом и в настоящее время занимает пост заместителя директора департамента кадров МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин отозвал Владимира Дорохина с должности посла в Азербайджане.