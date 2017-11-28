В Google научили телефон определять взгляды посторонних на экран (видео)
28 ноября 2017 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Инженеры Google Хи Чжун Рю и Флориан Шрофф разработали технологию, позволяющую определить, когда кто-то посторонний смотрит на экран телефона.
Так называемая электронная защита экрана будет представлена в начале декабря на одной из конференций. Однако уже сейчас доступно видео, рассказывающее о ее работе.
Рю и Шрофф утверждают, что технология работает при разном освещении и разных углах и может распознать взгляд на экран за две миллисекунды, пишет Meduza со ссылкой на Quartz.
Телефоны Google Pixel с такой технологией, используя фронтальную камеру и систему управления движениями глаз, смогут определять, что в экран смотрит кто-то кроме владельца устройства и показывать предупреждающее сообщение.
Google от каких-либо комментариев по поводу технологии распознавания посторонних взглядов на экран пока отказался.
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