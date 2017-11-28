Армянин из Греции выиграл чемпионат мира по джиу-джитсу
28 ноября 2017 - 14:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский спортсмен из Греции Ара Джанигян завоевал золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу, удостоившись титула чемпиона.
В ходе чемпионата Джанигян в категории 56 кг одержал победу над соперниками из Израиля и Колумбии, а в финале победил спортсмена из Казахстана, завоевав титул чемпиона мира, пишет Asbarez.
Издание отмечает, что перед чемпионатом спортсмен усердно готовился и соблюдал строгую диету.
Чемпионат мира по джиу-джитсу прошел в конце ноября в столице Колумбии - Боготе. В нем приняли участие более тысячи спортсменов из 80 стран мира.
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