Армянин из Греции выиграл чемпионат мира по джиу-джитсу

PanARMENIAN.Net - Армянский спортсмен из Греции Ара Джанигян завоевал золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу, удостоившись титула чемпиона.

В ходе чемпионата Джанигян в категории 56 кг одержал победу над соперниками из Израиля и Колумбии, а в финале победил спортсмена из Казахстана, завоевав титул чемпиона мира, пишет Asbarez.

Издание отмечает, что перед чемпионатом спортсмен усердно готовился и соблюдал строгую диету.

Чемпионат мира по джиу-джитсу прошел в конце ноября в столице Колумбии - Боготе. В нем приняли участие более тысячи спортсменов из 80 стран мира.