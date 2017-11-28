Юра Мовсисян может перейти в один из клубов Казахстана

PanARMENIAN.Net - Выступающий за американский «Реал Солт-Лейк» экс-игрок сборной Армении Юра Мовсисян может пополнить состав одного из клубов Казахстана, пишет Sports.kz.

За время игры в составе РСЛ 30-летний игрок провел за американский клуб в лиге 58 матчей, забив в них 16 мячей (в сезоне 2017 года — 28-7).

На счету Юры Мовсисяна 34 поединка и 9 взятий чужих ворот в составе национальной сборной Армении.