Юра Мовсисян может перейти в один из клубов Казахстана
28 ноября 2017 - 16:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Выступающий за американский «Реал Солт-Лейк» экс-игрок сборной Армении Юра Мовсисян может пополнить состав одного из клубов Казахстана, пишет Sports.kz.
За время игры в составе РСЛ 30-летний игрок провел за американский клуб в лиге 58 матчей, забив в них 16 мячей (в сезоне 2017 года — 28-7).
На счету Юры Мовсисяна 34 поединка и 9 взятий чужих ворот в составе национальной сборной Армении.
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