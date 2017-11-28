Армения передала Баку тело азербайджанского военнослужащего
28 ноября 2017 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения на территории Ерасх-Садарака армяно-азербайджанской государственной границы передала Азербайджану тело азербайджанского солдата,обнаруженное ранее на азербайджано-армянской госгранице.
Передача тела происходила при участии представителей Международного комитета Красного креста (МККК).
Утром 23 ноября напротив одной из боевых позиций, дислоцированной в юго-западном направлении государственной границы Армении, в нейтральной зоне, военнослужащие ВС Армении обнаружили тело азербайджанского военнослужащего.Согласно полученным оперативно-розыскным данным, данный военнослужащий является капитаном ВС Азербайджана, командиром роты, который после имевшего место в воинской части преступления совершил побег.
Самое значимое
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Посол РФ в Азербайджане: У России и Азербайджана разные политические интересы «У нас во многом разные политические интересы. И тем не менее мы научились ладить друг с другом», - сказал он
Месси лишил Неймара статуса самого высокооплачиваемого футболиста: Теперь он получает €43 млн в год В год аргентинец получает 30 млн евро, но с учетом бонусов его заработок составит 43 млн евро в год
Юра Мовсисян может перейти в один из клубов Казахстана За время игры в составе РСЛ 30-летний игрок провел за американский клуб в лиге 58 матчей, забив в них 16 мячей (в сезоне 2017 года — 28-7)
Армянин из Греции выиграл чемпионат мира по джиу-джитсу В ходе чемпионата Джанигян в категории 56 кг одержал победу над соперниками из Израиля и Колумбии, а в финале победил спортсмена из Казахстана