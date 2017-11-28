Месси лишил Неймара статуса самого высокооплачиваемого футболиста: Теперь он получает €43 млн в год

PanARMENIAN.Net - Стали известны финансовые детали нового контракта форварда «Барселоны» Лионеля Месси. В год аргентинец получает 30 млн евро, но с учетом бонусов его заработок составит 43 млн евро в год.

Благодаря этому Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом, обогнав нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара, пишетEurosport со ссылкой на Marca.

Вдобавок за одно только подписание контракта Месси получил 50 млн евро.

26 ноября Месси продлил контракт с «Барселоной» до конца сезона-2020/21. Прежде лидером по зарплате был выступающий в Китае Карлос Тевес (38 млн евро), за которым следовал форвард «ПСЖ» Неймар (36).