Месси лишил Неймара статуса самого высокооплачиваемого футболиста: Теперь он получает €43 млн в год
28 ноября 2017 - 17:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Стали известны финансовые детали нового контракта форварда «Барселоны» Лионеля Месси. В год аргентинец получает 30 млн евро, но с учетом бонусов его заработок составит 43 млн евро в год.
Благодаря этому Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом, обогнав нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара, пишетEurosport со ссылкой на Marca.
Вдобавок за одно только подписание контракта Месси получил 50 млн евро.
26 ноября Месси продлил контракт с «Барселоной» до конца сезона-2020/21. Прежде лидером по зарплате был выступающий в Китае Карлос Тевес (38 млн евро), за которым следовал форвард «ПСЖ» Неймар (36).
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