Посол РФ в Азербайджане: У России и Азербайджана разные политические интересы

PanARMENIAN.Net - Россия и Азербайджан – страны разные по масштабам, менталитету, культуре. Об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин в своем прощальном обращении, размещенном на сайте дипмиссии.

Дипломат признал, что Россия и Азербайджан разнятся по масштабам, менталитету, культуре и, во многом, по политическим интересам.

«У нас во многом разные политические интересы. И тем не менее мы научились ладить друг с другом», - сказал он, пишетHaqqin.az.

27 ноября президент России Владимир Путин отозвал Владимира Дорохина с должности посла в Азербайджане.МИД России не получил агремана от Азербайджана на назначение новым послом Георгия Зуева.Азербайджан отказался предоставить агреман МИД России на Зуева из-за ярко выраженной «проармянской позиции» посла.