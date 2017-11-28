«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев
28 ноября 2017 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев. Десятая часть туристов приезжают в страну, чтобы поправить здоровье, отмечает телеканала «МИР 24» в репортаже о медицинском туризме в Армении.
Качество врачебной помощи не уступает международным стандартам, сообщает телеканал.
Репортаж рассказывает о приехавшей в Армению впервые Арусяк Гедекян, которая решила не только увидеть страну предков, но и сходить к стоматологу. Девушке нужно исправить прикус. «Здесь делают все очень качественно за очень хорошую цену», – говорит туристка из России.
Девушке установят конструкцию, с помощью которой можно зафиксировать челюсть в правильном положении, чтобы при вставке брекетов или имплантатов не сместился зубной ряд.
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян.
«По сарафанному радио передается и слава армянских пластических хирургов. Один довольный пациент на следующий сезон отправляет сюда друзей или родных. Немаловажную роль играют и социальные сети. Красивое лицо на фотографии – лучшая реклама. Основной поток туристов едет в Армению весной и летом. Многие клиники даже начали организовывать пациентам туры. В них включены билеты на самолет, проживание и непосредственно медицинские услуги. Теперь планируют добавить и экскурсии по стране»,- говорится в репортаже.
Министерство здравоохранения Армении разрабатывает проект, который поможет продвинуть медицинский туризм в стране.
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