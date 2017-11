Крис Корнелл номинирован на «Грэмми» за саундтрек к фильму «Обещание» про Геноцид армян

PanARMENIAN.Net - Ныне покойный гитарист, композитор и вокалист, фронтмен популярной группы Soundgarden Крис Корнеллноминирован на «Грэмми»за саундтрек к голливудскому фильму «Обещание» (The Promise) про Геноцид армян.

Саундтрек к фильму представлен в номинации за лучшее рок-исполнение.

Крис Корнелл скончался 18 мая в США в возрасте 52 лет. Он был обнаружен без сознания на полу ванной комнаты в одном из отелей Детройта. Причиной смерти стало самоубийство.

Помимо Колнелла, в номинации представлены песни You Want It Darker Леонарда Коэна, Run — Foo Fighters, No Good — Kaleo и Go To War — Nothing More.

Церемония вручения премии «Грэмми» состоится 28 января 2018 года в Нью-Йорке.

Сюжет фильма режиссера Терри Джорджа «Обещание» основан на любовной истории молодого врача Микаэля Погосяна (Оскар Айзек), армянской художницы Анны Кесарян (Шарлотта Ле Бон) и американского журналиста Криса Майерса (Кристиан Бейл). История любви развивается на фоне принудительной депортации армянского населения Османской империи в годы первой мировой войны и Геноцида армян – первого геноцида 20 века.