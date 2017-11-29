Орбелян и Хворостовский выдвинуты на премию «Грэмми-2018»
29 ноября 2017 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Дирижер Национального академического театра оперы и балета имени Спендиаряна Константин Орбелян и ныне покойный оперный певец Дмитрий Хворостовский номинированы на «Грэмми». Об этом говорится на сайте премии.
Они представлены в категории «Лучший классический сольный альбом» с альбомом «Свиридов: Отчалившая Россия». Пение Хворостовского сопровождают коллективы под управлением Орбеляна - Санкт-Петербургский Академический симфонический оркестр и Ансамбль русских народных инструментов «Стиль пяти».
Церемония вручения премии «Грэмми» состоится 28 января 2018 года в Нью-Йорке.
Орбеляна номинировали на «Грэмми» в 2014 году, за оркестровые записи арий Россини. Хворостовский был номинирован трижды.
Самое значимое
Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве «Карточного домика» с участием Кевина Спейси
Перевела «Манюню» на армянский Нарине Гижларян, которая, как и писательница, родом из Берда
Сценарий фильма держится в секрете.
Автор статьи признается, что перед просмотрел фильмы Параджанова «Тени забытых предков» и «Цвет граната», и называет последний самой влиятельной и спорной работой режиссера
Partner news
Последние новости
В Instagram скоро может появиться возможность репоста Тестирование производится на небольших группах пользователей и могут так и не добраться до финальных версий приложений Instagram
Азербайджану не удалось подписать авиационное соглашение с Евросоюзом Авиационный рынок страны должен быть открыт для компаний ЕС, а, учитывая монополистский характер AZAL, провал подписания соглашения не вызывает удивления
Армянская пара фигуристов может принять участие в Олимпиаде 2018 года Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU)
Европарламент осудил подкупы политиков со стороны Азербайджана Громкий скандал, получивший название «Ландромант», привлек внимание европейских депутатов, которые осудили практику подкупа политиков со стороны официального Баку