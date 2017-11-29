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Орбелян и Хворостовский выдвинуты на премию «Грэмми-2018»

Орбелян и Хворостовский выдвинуты на премию «Грэмми-2018»
29 ноября 2017 - 11:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Дирижер Национального академического театра оперы и балета имени Спендиаряна Константин Орбелян и ныне покойный оперный певец Дмитрий Хворостовский номинированы на «Грэмми». Об этом говорится на сайте премии.

Они представлены в категории «Лучший классический сольный альбом» с альбомом «Свиридов: Отчалившая Россия». Пение Хворостовского сопровождают коллективы под управлением Орбеляна - Санкт-Петербургский Академический симфонический оркестр и Ансамбль русских народных инструментов «Стиль пяти».

Церемония вручения премии «Грэмми» состоится 28 января 2018 года в Нью-Йорке.

Орбеляна номинировали на «Грэмми» в 2014 году, за оркестровые записи арий Россини. Хворостовский был номинирован трижды.

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