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Открытие СЭЗ «Мегри» на армяно-иранской границе запланировано на декабрь

Открытие СЭЗ «Мегри» на армяно-иранской границе запланировано на декабрь
29 ноября 2017 - 12:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Строительные работы в свободной экономической зоне «Мегри» на армяно-иранской границе находятся на заключительной стадии. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Армении.

Открытие СЭЗ «Мегри» планируется 15 декабря после завершения первого из трех этапов работ. Сразу после завершение первого этапа начнется реализация последующих двух.

Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян посетил вместе с главным советником премьер-министра Армении Гагиком Мартиросяном СЭЗ «Мегри» и на месте ознакомился с ходом строительных работ.

СЭЗ с Ираном будет располагаться в армянском городе Мегри Сюникской области. Первоначальный объем инвестиций планируется на уровне 28 миллионов долларов.

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