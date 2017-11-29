Курс биткоина приближается к отметке в $11.000
29 ноября 2017 - 12:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Курс криптовалюты Bitcoin 29 ноября превысил отметку в $10.000. Об этомсообщает сайт CoinDesk, который отслеживает стоимость биткоина на разных биржах.
По положению на 12:00 по Еревану, курс биткоина составляет $10.604.
В ходе торгов 29 ноября курс этой криптовалюты достигал 10831 доллара, но затем немного снизился.
В начале ноября 2017 года курс биткоина впервые превысил отметку в 7000 долларов. 13 ноября криптовалюта подешевела на 30%, но быстро отыграла потери и возобновила рост. Отметка в 9000 долларов за биткоин была пройдена 26 ноября.
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