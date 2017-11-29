Facebook научили автоматически распознавать и удалять экстремистские посты
29 ноября 2017 - 12:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Алгоритмы социальной сети Facebook способны распознавать и удалять экстремистские записи в течение часа после их опубликования. Об этом говорится в заявлении Facebook.
В компании утверждают, что искусственный интеллект способен распознавать 99% постов, имеющих отношение к «Исламскому государству» и «Аль-Каеде», и удалять их. Также алгоритм способен удалять до 83% копий этих постов.
В Facebook отмечают, что использование искусственного интеллекта для фильтрации и удаления постов — достаточно сложная задача, которую стоит применять точечно. Никакие другие посты, кроме как связанные с ИГ и «Аль-Каедой», алгоритм не удаляет, пишет Meduza.
«Использование искусственного интеллекта для борьбы с терроризмом — это крайне привлекательно, но в конечном итоге алгоритмы должны работать под надзором обученных экспертов»,- говорится в сообщении компании.
Facebook ранее обещал увеличить штат модераторов, которые следят за содержанием записей в социальной сети, для борьбы с распространением недостоверных материалов.
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