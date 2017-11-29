Президент Армении подписал закон об отмене отсрочки от службы в армии

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 29 ноября подписал закон о внесении изменений и дополнений в законопроект «О статусе военнослужащих и военной службе», предусматривающий отмену отсрочки от службы в армии.

Закон был ранее принят Национальным собранием Армении.

Национальное собрание Армении 15 ноября во втором и окончательном чтении приняло законопроект «О статусе военнослужащих и военной службе». Таким образом, парламент лишил отсрочки от службы в армии студентов, обучающихся по госзаказу. Для действующих аспирантов, у которых отсрочка уже есть, закон ее задним числом отменять не станет.

Помимо данного закона, президент подписал также законы овнесении изменений и дополнений в законопроекты «О защите» и «О правовом режиме военного статуса».