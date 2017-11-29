Президент Армении подписал закон об отмене отсрочки от службы в армии
29 ноября 2017 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 29 ноября подписал закон о внесении изменений и дополнений в законопроект «О статусе военнослужащих и военной службе», предусматривающий отмену отсрочки от службы в армии.
Закон был ранее принят Национальным собранием Армении.
Национальное собрание Армении 15 ноября во втором и окончательном чтении приняло законопроект «О статусе военнослужащих и военной службе». Таким образом, парламент лишил отсрочки от службы в армии студентов, обучающихся по госзаказу. Для действующих аспирантов, у которых отсрочка уже есть, закон ее задним числом отменять не станет.
Помимо данного закона, президент подписал также законы овнесении изменений и дополнений в законопроекты «О защите» и «О правовом режиме военного статуса».
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