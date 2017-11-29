Тигран Мансурян представлен в двух номинациях «Грэмми - 2018»
29 ноября 2017 - 14:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный армянский композитор Тигран Мансурян номинирован на «Грэмми». Об этом сообщает официальный сайт премии.
«Реквием» Мансуряна представлен сразу в двух номинациях - «Лучшее хоровое исполнение» и «Лучшее современное классическое произведение».
Церемония вручения премии «Грэмми» состоится 28 января 2018 года в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что дирижер Национального академического театра оперы и балета имени Спендиаряна Константин Орбелян и ныне покойный оперный певец Дмитрий Хворостовский номинированы на «Грэмми».Они представлены в категории «Лучший классический сольный альбом» с альбомом «Свиридов: Отчалившая Россия».
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