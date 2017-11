ЕСПЧ вынес вердикт в поддержку турецкой политики отрицания Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Мерджан и другие против Швейцарии» (Mercan and others v. Switzerland) вынес решение, аналогичное вердикту по делу «Догу Перинчек против Швейцарии» (Perincek v. Switzerland (no. 27510/08)), то есть поддержал «право на свободу слова», пишетPanorama.am.

Лидер Турецкой рабочей партии Догу Перинчек в мае, июле и сентябре 2005г. в Швейцарии принял участие в различных конференциях, в ходе которых публично отрицал, что в 1915г. и в последующие годы Османская империя осуществляла Геноцид армян и называл это «международной ложью». Ассоциация «Швейцария-Армения» в связи с этим в июле 2005 года подала в суд в Швейцарии жалобу, требуя возбудить уголовное дело против Перинчека.

Суд в Лозанне 9 марта 2007 года признал Перинчека виновным в расовой дискриминации. 10 июня 2008г. Перинчек обратился в ЕСПЧ. 15 октября 2016г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обнародовал вердикт по делу «Перинчек против Швейцарии» (Perincek v. Switzerland (no. 27510/08)). Суд постановил, что правительство Швейцарии «нарушило право на свободу слова» лидера Турецкой рабочей партии Догу Перинчека. Отмечалось, что решение суда окончательное.

Швейцарский федеральный суд в 2010г. оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции от 2008г., который признал виновными 3 турок – Али Мерджана, Хассана Кемаля и Этема Каяли – в расовой дискриминации и отрицании факта Геноцида армян и постановил выплатить штрафы в размере 4500 и 3600 франков. В связи с этим последние подали иск в ЕСПЧ (Mercan and others v. Switzerland).

Вердикт Евросуда по данному делу был обнародован 28 ноября 2017г. и в очередной раз поддерживает «право на свободу слова». Кроме того, ЕСПЧ постановил, что правительство Швейцарии должно выплатить истцам компенсацию в размере 4.988 евро плюс издержки, а также 25.156 евро плюс судебные издержки.