Европарламент осудил подкупы политиков со стороны Азербайджана

PanARMENIAN.Net - В Брюсселе 28 ноября на заседании Комитета Европарламента состоялись специальные слушания на тему: «Отмывание денег в Словении и Азербайджане».

B частности, обсуждения касались фактов подкупа европейских политиков и деятелей различных сфер со стороны азербайджанских властей, пишет Contact.az.

Громкий скандал, получивший название «Ландромант», привлек внимание европейских депутатов, которые осудили практику подкупа политиков со стороны официального Баку.

Европейские депутаты выразили возмущение действиями Баку и своих коллег, сотрудничавших с властями ради денег и закрывавших глаза на жестокости официального Баку по отношению к собственным гражданам.

Представитель журналисткой группы OCCRP назвала «опасным явлением» стремление Баку «экспортировать» коррупцию в Совет Европы и создать здесь свое лобби. Она отметила, что пока еще выявлены не все получатели денег от властей Азербайджана.

B свою очередь, представитель Transparency International выразил тревогу в связи с тем, что основная часть более 6000 денежных переводов от 4-х государственных органов Азербайджана поступала на Запад через четыре подставные компании, созданные в Bеликобритании.

Европейские депутаты выразили общее мнение о необходимости усилить ответственность европейских чиновников, чтобы противостоять подобным проявлениям подкупа и лоббирования интересов авторитарных режимов.

4 сентября Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) опубликовал на своем веб-сайте расследование под названием «Азербайджанский ландромат». В совместном журналистском расследовании, в котором также участвовали Süddeutsche Zeitung (Германия), Barron’s (США), Le Monde (Франция), The Guardian (Великобритания), Bivol (Болгария) и другие, говорится о том, что власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике. Все это происходило на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане, представители правящей элиты страны использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей.