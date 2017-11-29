Армянская пара фигуристов может принять участие в Олимпиаде 2018 года

PanARMENIAN.Net - Вскоре армянская танцевальная пара фигуристов Тина Карапетян-Симон Пру-Сенекал отправится в Загреб, гдес 6 по 9 декабря пройдет рейтинговый международный турнир Golden Spin of Zagreb. Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU). Об этом заявилапрезидент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян.

«У Тины и Симона появился шанс поехать в Пхенчхан. Израильская танцевальная пара, завоевавшая олимпийский рейтинг, до сих пор так и подала заявку на участие. Запасемся терпением и будем ждать. Надежда, как говорится, умирает последней», - сказала Степанян, передает пресс-служба НОКА.

«Анастасия Галустян сейчас находится в Москве. У нее небольшая травма, поэтому она тренируется в щадящем режиме. Ближайшие два соревнования она пропустит. Настя по-прежнему является первой запасной турнира фигуристок Олимпийских игр 2018 года»,- добавила президент Федерации фигурного катания Армении.

В столице Эстонии Таллине ранее прошел международный турнир по фигурному катанию Tallinn Trophy 2017, на котором Армению представил член сборной страны Славик Айрапетян. Армянский спортсмен занял восьмое место среди 23 участников.