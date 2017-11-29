Армянская пара фигуристов может принять участие в Олимпиаде 2018 года
29 ноября 2017 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Вскоре армянская танцевальная пара фигуристов Тина Карапетян-Симон Пру-Сенекал отправится в Загреб, гдес 6 по 9 декабря пройдет рейтинговый международный турнир Golden Spin of Zagreb. Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU). Об этом заявилапрезидент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян.
«У Тины и Симона появился шанс поехать в Пхенчхан. Израильская танцевальная пара, завоевавшая олимпийский рейтинг, до сих пор так и подала заявку на участие. Запасемся терпением и будем ждать. Надежда, как говорится, умирает последней», - сказала Степанян, передает пресс-служба НОКА.
«Анастасия Галустян сейчас находится в Москве. У нее небольшая травма, поэтому она тренируется в щадящем режиме. Ближайшие два соревнования она пропустит. Настя по-прежнему является первой запасной турнира фигуристок Олимпийских игр 2018 года»,- добавила президент Федерации фигурного катания Армении.
В столице Эстонии Таллине ранее прошел международный турнир по фигурному катанию Tallinn Trophy 2017, на котором Армению представил член сборной страны Славик Айрапетян. Армянский спортсмен занял восьмое место среди 23 участников.
Самое значимое
Отмечается, что английский клуб уже давно следит за Гризманном, однако ему не удалось увести футболиста у «Атлетико Мадрид»
В дисциплине скрэтч ведущий армянский велогонщик Эдгар Степанян стал серебряным призером
Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2837). Представитель США Фабиано Каруана (2799) поднялся на третье место
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Instagram скоро может появиться возможность репоста Тестирование производится на небольших группах пользователей и могут так и не добраться до финальных версий приложений Instagram
В новом трейлере «Все деньги мира» Спейси заменили Пламмером (видео) В трейлер не вошли сцены с американским актером Кевином Спейси. Эпизоды с его участием пересняты с актером Кристофером Пламмером
Азербайджану не удалось подписать авиационное соглашение с Евросоюзом Авиационный рынок страны должен быть открыт для компаний ЕС, а, учитывая монополистский характер AZAL, провал подписания соглашения не вызывает удивления
Европарламент осудил подкупы политиков со стороны Азербайджана Громкий скандал, получивший название «Ландромант», привлек внимание европейских депутатов, которые осудили практику подкупа политиков со стороны официального Баку