В новом трейлере «Все деньги мира» Спейси заменили Пламмером

PanARMENIAN.Net - В сети появился второй трейлер фильма «Все деньги мира». Ролик опубликован на YouTube 29 ноября.

В трейлер не вошли сцены с американским актером Кевином Спейси. Эпизоды с его участием пересняты с актером Кристофером Пламмером.

Решение заменить Спейси было принято режиссером Ридли Скоттом и кинокомпанией Sony Pictures после секс-скандала, пишет Lenta.ru.

В октябре актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26 лет.

4 ноября Кевина Спейси уволили из сериала «Карточный домик». Сервис Netflix объявил, что шестой сезон шоу станет последним и будет снят без участия актера. Кроме того, компания прекратила производство любого контента, связанного со Спейси, и отменила фильм Gore, который находился на финальной стадии производства.