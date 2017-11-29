В Instagram скоро может появиться возможность репоста

PanARMENIAN.Net - Команда фотосервиса Instagram тестирует несколько новых возможностей, включая новую кнопку репоста.

Тестирование производится на небольших группах пользователей и могут так и не добраться до финальных версий приложений Instagram, пишет Ferra.ru со ссылкой на ресурс TheNextWeb.

Среди потенциальных будущих новшеств имеется специальная кнопка для репоста. Она позволяет разметить у себя в аккаунте Instagram понравившийся чужой контент, не используя сторонних приложений, вроде популярного Regram для Android.

Также тестируется встроенная возможность поделиться записью в мессенджере WhatsApp, специальный список «ближайших друзей», поиск GIF-ок для Историй, а также архивирование Историй.

Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.