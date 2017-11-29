В Instagram скоро может появиться возможность репоста
29 ноября 2017 - 19:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда фотосервиса Instagram тестирует несколько новых возможностей, включая новую кнопку репоста.
Тестирование производится на небольших группах пользователей и могут так и не добраться до финальных версий приложений Instagram, пишет Ferra.ru со ссылкой на ресурс TheNextWeb.
Среди потенциальных будущих новшеств имеется специальная кнопка для репоста. Она позволяет разметить у себя в аккаунте Instagram понравившийся чужой контент, не используя сторонних приложений, вроде популярного Regram для Android.
Также тестируется встроенная возможность поделиться записью в мессенджере WhatsApp, специальный список «ближайших друзей», поиск GIF-ок для Историй, а также архивирование Историй.
Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.
Самое значимое
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Zangi также имеет технологию Antiblocking, основанную на искусственном интеллекте, благодаря которой приложение работает в странах, которые ограничивают работу мессенджеров
Partner news
Последние новости
В новом трейлере «Все деньги мира» Спейси заменили Пламмером (видео) В трейлер не вошли сцены с американским актером Кевином Спейси. Эпизоды с его участием пересняты с актером Кристофером Пламмером
Азербайджану не удалось подписать авиационное соглашение с Евросоюзом Авиационный рынок страны должен быть открыт для компаний ЕС, а, учитывая монополистский характер AZAL, провал подписания соглашения не вызывает удивления
Армянская пара фигуристов может принять участие в Олимпиаде 2018 года Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU)
Европарламент осудил подкупы политиков со стороны Азербайджана Громкий скандал, получивший название «Ландромант», привлек внимание европейских депутатов, которые осудили практику подкупа политиков со стороны официального Баку