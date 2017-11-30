Турция поддерживает карабахское урегулирование в рамках Минской группы ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - Турция поддерживает урегулирование карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он 29 ноября встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Андрю Шеффером (США).

После встречи, министр написал в своем микроблоге в Twitter: «Я подтвердил поддержку Турции минскому процессу».

На встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.