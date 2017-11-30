Турция поддерживает карабахское урегулирование в рамках Минской группы ОБСЕ
30 ноября 2017 - 13:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция поддерживает урегулирование карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он 29 ноября встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Андрю Шеффером (США).
После встречи, министр написал в своем микроблоге в Twitter: «Я подтвердил поддержку Турции минскому процессу».
На встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.
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