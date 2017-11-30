// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

На территории Армении нет закрытых и труднопроходимых дорог: Ларс открыт

На территории Армении нет закрытых и труднопроходимых дорог: Ларс открыт
30 ноября 2017 - 10:48 AMT

PanARMENIAN.Net - 30 ноября, по состоянию на 10:00 (по Еревану), закрытых и труднопроходимых автотрасс на территории Армении нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Ночью 30 ноября в большинстве регионов республики ожидаются осадки. После полудня 30 ноября осадки прекратятся. В период с 1 по 4 декабря на территории Армении прогнозируется погода без осадков.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

На перевале Варденяц и участке Сараван-«Зангер» трассы М-2 идет снег, предупреждает ведомство.

По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.

 Самое значимое
The Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до ИранаThe Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до Ирана
По словам основателя фонда Рубена Хачатряна, выяснилось, что у зафиксированного на камеру животного было 3 лапы
Smithsonian: Мобильные залы для дегустации могут преобразовать армянский винодельческий туризмSmithsonian: Мобильные залы для дегустации могут преобразовать армянский винодельческий туризм
Расположенные в юго-восточной части Армении, в старинном винодельческом районе, эти виноградники были выращены четырьмя поколениями армян
Газированная вода Chino’s: В Армении стартовало производство новой содовой для коктейлейГазированная вода Chino’s: В Армении стартовало производство новой содовой для коктейлей
Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net сам Ваан, идея производить содовую, которую можно будет использовать в коктейлях, пришла ему еще давно, так как сам он работает в барной индустрии
В столице Эстонии установят памятник ДовлатовуВ столице Эстонии установят памятник Довлатову
Как сообщила Социал-демократическая партия Эстонии, которая ранее инициировала в столичном парламенте соответствующий законопроект, установкой памятника займется специально созданная комиссия
Partner news
 Статьи
«Мы требуем продолжения банкета»

Где потусить в Ереване после двух ночи

 Самое читаемое в разделе
Армении удалось резко снизить количество селективных абортов
Премьер Армении: В Сюнике будут созданы большие возможности для сотрудничества с Ираном
VI форум Армения-Диаспора пройдет 18-20 сентября
Ученые: Витамин C эффективен для борьбы с лейкозами
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Сарик Андреасян снимет фильм «Папы» Роли пап исполнят Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Владимир Машков и Риналь Мухаметов
Премьер Грузии приедет в Армению с официальным визитом В рамках визита запланированы встречи Квирикашвили с высшим руководством Армении: президентом Сержем Саргсяном, председателем Национального Собрания Ара Баблояном
Аронян сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕ Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен с 2837 очками. На третьем месте азербайджанец Шахрияр Мамедъяров с 2799 очками
Армения – наиболее удобная страна для граждан РФ для получения визы США Граждане России могут въезжать в эту страну по внутреннему паспорту, а консульский сбор оплатить онлайн на территории России