На территории Армении нет закрытых и труднопроходимых дорог: Ларс открыт
30 ноября 2017 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - 30 ноября, по состоянию на 10:00 (по Еревану), закрытых и труднопроходимых автотрасс на территории Армении нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Ночью 30 ноября в большинстве регионов республики ожидаются осадки. После полудня 30 ноября осадки прекратятся. В период с 1 по 4 декабря на территории Армении прогнозируется погода без осадков.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
На перевале Варденяц и участке Сараван-«Зангер» трассы М-2 идет снег, предупреждает ведомство.
По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.
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