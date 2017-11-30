На территории Армении нет закрытых и труднопроходимых дорог: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 30 ноября, по состоянию на 10:00 (по Еревану), закрытых и труднопроходимых автотрасс на территории Армении нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Ночью 30 ноября в большинстве регионов республики ожидаются осадки. После полудня 30 ноября осадки прекратятся. В период с 1 по 4 декабря на территории Армении прогнозируется погода без осадков.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

На перевале Варденяц и участке Сараван-«Зангер» трассы М-2 идет снег, предупреждает ведомство.

По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.