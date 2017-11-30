Юные армянские пловцы завоевали медали в Иране

PanARMENIAN.Net - В Тегеране стартовал юношеский международный турнир по плаванию, на который отправились 10 юных пловцов из Армении. Об этом сообщил президент Армянской федерации плавания Овсеп Месропян.

В первый день соревнований на дистанции 50 м брассом Эдвард Асатрян (11-12 лет) стал серебряным призером, а квартет Григор Григорян-Мушег Каганян-Ваге Хачатрян-Степан Абрамян в той же возрастной группе в эстафете 4х50 метров вольным стилем завоевал звание победителя. Этот квартет не имел себе равных в эстафете 4х100 метров, сообщает пресс-служба НОКА.

В турнире участвуют представители Ирана (8 команд), Армении, Турции, Сирии, Ирака и Азербайджана.