Юные армянские пловцы завоевали медали в Иране
30 ноября 2017 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В Тегеране стартовал юношеский международный турнир по плаванию, на который отправились 10 юных пловцов из Армении. Об этом сообщил президент Армянской федерации плавания Овсеп Месропян.
В первый день соревнований на дистанции 50 м брассом Эдвард Асатрян (11-12 лет) стал серебряным призером, а квартет Григор Григорян-Мушег Каганян-Ваге Хачатрян-Степан Абрамян в той же возрастной группе в эстафете 4х50 метров вольным стилем завоевал звание победителя. Этот квартет не имел себе равных в эстафете 4х100 метров, сообщает пресс-служба НОКА.
В турнире участвуют представители Ирана (8 команд), Армении, Турции, Сирии, Ирака и Азербайджана.
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