// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Названы лучшие 50 песен года

Названы лучшие 50 песен года
30 ноября 2017 - 11:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Издание Rolling Stone опубликовало рейтинг лучших треков, вышедших за последние 12 месяцев.

Всего в список вошло 50 композиций. Лучшей песней года признали Sign of the Times британского певца Гарри Стайлса из группы One Direction. Вторую строчку занял трек Homemade Dynamite новозеландской певицы Лорд. Замыкает тройку Humble Кендрика Ламара, пишет Lenta.ru.

В топ-10 вошли Bodak Yellow хип-хоп-артистки Карди Би, Lights of Home коллектива U2, Bad and Boujee группы Migos совместно с рэпером Лил Узи Вертом, Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера, Feel It Still рокеров Portugal. The Man, Lust for Life Ланы Дель Рей и The Weeknd, а также Mask Off рэпера Future.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Названы лучшие песни года
 Самое значимое
Netflix разорвал сотрудничество с Кевином Спейси на фоне скандалаNetflix разорвал сотрудничество с Кевином Спейси на фоне скандала
Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве «Карточного домика» с участием Кевина Спейси
«Манюня» Наринэ Абгарян вышла на армянском: Писательница представит книгу 11 ноября«Манюня» Наринэ Абгарян вышла на армянском: Писательница представит книгу 11 ноября
Перевела «Манюню» на армянский Нарине Гижларян, которая, как и писательница, родом из Берда
Шер возвращается на большой экранШер возвращается на большой экран
Сценарий фильма держится в секрете.
Varsity о Сергее Параджанове: Один из величайших визуальных поэтов мираVarsity о Сергее Параджанове: Один из величайших визуальных поэтов мира
Автор статьи признается, что перед просмотрел фильмы Параджанова «Тени забытых предков» и «Цвет граната», и называет последний самой влиятельной и спорной работой режиссера
Partner news
 Статьи
Запоздалая слава

Кто такой Монатик и почему его ереванский концерт не состоится

 Самое читаемое в разделе
«Евровидение» изменило правила конкурса после недопуска Самойловой
200 лет со дня рождения Айвазовского
Ануш Элбакян во второй раз удостоилась «Эмми»
Хакеры слили сценарий последней серии 7-го сезона «Игры престолов»
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Премьер Грузии приедет в Армению с официальным визитом В рамках визита запланированы встречи Квирикашвили с высшим руководством Армении: президентом Сержем Саргсяном, председателем Национального Собрания Ара Баблояном
Аронян сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕ Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен с 2837 очками. На третьем месте азербайджанец Шахрияр Мамедъяров с 2799 очками
Армения – наиболее удобная страна для граждан РФ для получения визы США Граждане России могут въезжать в эту страну по внутреннему паспорту, а консульский сбор оплатить онлайн на территории России
В Армении похолодает с начала декабря Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1 декабря понизится на 5-7 градусов