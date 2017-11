Названы лучшие 50 песен года

PanARMENIAN.Net - Издание Rolling Stone опубликовало рейтинг лучших треков, вышедших за последние 12 месяцев.

Всего в список вошло 50 композиций. Лучшей песней года признали Sign of the Times британского певца Гарри Стайлса из группы One Direction. Вторую строчку занял трек Homemade Dynamite новозеландской певицы Лорд. Замыкает тройку Humble Кендрика Ламара, пишет Lenta.ru.

В топ-10 вошли Bodak Yellow хип-хоп-артистки Карди Би, Lights of Home коллектива U2, Bad and Boujee группы Migos совместно с рэпером Лил Узи Вертом, Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера, Feel It Still рокеров Portugal. The Man, Lust for Life Ланы Дель Рей и The Weeknd, а также Mask Off рэпера Future.