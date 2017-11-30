Компания армянина сделала вызвавший недовольство логотип выборов президента РФ за 37 млн рублей

PanARMENIAN.Net - Центризбирком России 29 ноября представил логотип президентских выборов 2018 года. Его разработала компания «ИМА-консалтинг», выигравшая творческий конкурс ЦИК «на разработку визуальной концепции информационной кампании».

«Это один из ста проектов логотипов, разработанных к предстоящей избирательной кампании. Он был выбран на основе результатов проведенных социологических исследований, намного опередив другие тестируемые логотипы»,- говорится в сообщении ЦИК, представляя новый логотип.

Гендиректор «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов рассказал, что компания протестировала 77 вариантов логотипов в 12 городах. Он сделал вывод, что избиратели «не ждут оригинальных решений»; получившийся логотип выглядит «по-государственному, основательно, консервативно, но не архаично», заявил Саркисов. Стоимость контракта с «ИМА-консалтинг» — 37 миллионов рублей, пишет Meduza.

Пользователи соцсетей раскритиковали логотип и даже предположили, что флаг на нем был срисован с картинки, взятой из фотостока.

PR-агентство «ИМА-консалтинг» основано весной 1999 года.В 2011 году генеральный директор агентства «ИМА-консалтинг», Вартан Саркисов, вошел в топ-30 персон PR-отрасли, по мнению компании «Медиалогия».