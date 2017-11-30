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Известны имена членов жюри конкурса Сержа Танкяна «7 нот»

Известны имена членов жюри конкурса Сержа Танкяна «7 нот»
30 ноября 2017 - 14:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Известны члены жюри конкурса «7 нот» вокалиста группы System of A Down, певца и автора песен Сержа Танкяна. Жюри возглавит сам Танкян.

Заявку на участие в конкурсе нужно подать до 15 декабря. Победитель конкурса получит приз в размере 5000 долларов США.

Участников конкурса оценят бас-гитарист SOAD Шаво Одаджян, член группы Capital Cities Себу Симонян, джазмен Тигран Амасян, заслуженный артист Армении Ваагн Айрапетян, профессор музыкальной школы Herb Alpert Джудит Смит и сам Серж Танкян.

Серж Танкян в октябре объявил музыкальный конкурс «7 нот».Танкян опубликовал видеоролик, в котором представил первые 7 нот нового произведения и предложил продолжить его в стиле рока, джаза или симфонии, но длительностью не более 3 минут.

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