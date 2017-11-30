Армения представила проект заявления ОДКБ по карабахскому конфликту
30 ноября 2017 - 15:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, министр обороны Виген Саркисян 30 ноября в Минске принимали участие в совместном заседании министерского совета ОДКБ и совета секретарей советов безопасности.
Налбандян представил на утверждение проект заявления ОДКБ относительно карабахской проблемы.
Совбез Армении представлял и. о. руководителя аппарата Совбеза Арам Тананян.
Министры также обсудили вопросы выполнения решений ереванской сессии Совбеза ОДКБ 2016 года.
Были обсуждены вопросы сопоставления внешней политики стран-участниц ОДКБ, развития военного и военно-технического сотрудничества, информационной безопасности, борьбы с терроризмом и пр. Были также затронуты вопросы последних развитий в Сирии и на Ближнем Востоке. Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров доложил о текущей активности, достигнутых результатах.
По итогам встречи были подписаны некоторые документы о дальнейшем развитии сотрудничества в рамках ОДКБ.
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