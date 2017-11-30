// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армения представила проект заявления ОДКБ по карабахскому конфликту

Армения представила проект заявления ОДКБ по карабахскому конфликту
30 ноября 2017 - 15:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, министр обороны Виген Саркисян 30 ноября в Минске принимали участие в совместном заседании министерского совета ОДКБ и совета секретарей советов безопасности.

Налбандян представил на утверждение проект заявления ОДКБ относительно карабахской проблемы.

Совбез Армении представлял и. о. руководителя аппарата Совбеза Арам Тананян.

Министры также обсудили вопросы выполнения решений ереванской сессии Совбеза ОДКБ 2016 года.

Были обсуждены вопросы сопоставления внешней политики стран-участниц ОДКБ, развития военного и военно-технического сотрудничества, информационной безопасности, борьбы с терроризмом и пр. Были также затронуты вопросы последних развитий в Сирии и на Ближнем Востоке. Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров доложил о текущей активности, достигнутых результатах.

По итогам встречи были подписаны некоторые документы о дальнейшем развитии сотрудничества в рамках ОДКБ.

 Самое значимое
«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Армения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерствеАрмения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
The People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в ТоронтоThe People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в Торонто
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Американский штат Индиана признал Геноцид армянАмериканский штат Индиана признал Геноцид армян
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Российские СМИ о соглашении Армения-ЕС: «Прощание с коньяком», армянский маневр и «враг России»
«РГ» о «новых армянах»: У Армении есть чему поучиться в гуманитарной сфере
Россия вернула Армении украденную картину Врубеля
В Израиле завели уголовное дело против компании, ударившей по армянским позициям по просьбе Баку
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Сарик Андреасян снимет фильм «Папы» Роли пап исполнят Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Владимир Машков и Риналь Мухаметов
Аронян сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕ Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен с 2837 очками. На третьем месте азербайджанец Шахрияр Мамедъяров с 2799 очками
В Армении похолодает с начала декабря Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1 декабря понизится на 5-7 градусов
Дельфины научились использовать ядовитых рыбок в качестве наркотиков и впадать в транс По мнению зоологов, дельфины «экспериментально» нашли способ, как заставить иглобрюхих выпускать оптимальное количество яда