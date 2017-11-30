В Армении похолодает с начала декабря
30 ноября 2017 - 17:18 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 1-5 декабря ожидается погода без осадков.
Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1 декабря понизится на 5-7 градусов. В отдельных областях днем температура воздуха будет подниматься до 10 градусов тепла.
В Ереване 1-5 декабря ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 7-9 градусов тепла. Ночами похолодает до -4 градусов.
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