В Армении похолодает с начала декабря

PanARMENIAN.Net - В Армении 1-5 декабря ожидается погода без осадков.

Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1 декабря понизится на 5-7 градусов. В отдельных областях днем температура воздуха будет подниматься до 10 градусов тепла.

В Ереване 1-5 декабря ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 7-9 градусов тепла. Ночами похолодает до -4 градусов.