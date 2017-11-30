Армения – наиболее удобная страна для граждан РФ для получения визы США

PanARMENIAN.Net - Армения – наиболее удобная страна для российских граждан для получения визы США за пределами России. Об этом сообщают эксперты лидера рынка делового туризма группы компаний «Аэроклуб», которые проанализировали бронирования авиабилетов российских бизнес-туристов в США и выяснили, как изменился спрос на перелеты по американским направлениям после вступления в силу визовых ограничений.

Альтернативный способ получения американской визы для граждан России – посольства США в других странах. По предварительным оценкам экспертов «Аэроклуб», наиболее удобным вариантом на текущий момент является Армения. Граждане России могут въезжать в эту страну по внутреннему паспорту, а консульский сбор оплатить онлайн на территории России. При этом документы необходимо подать лично, зато получить можно почтой, предварительно оформив доставку в местном представительстве DHL. Такая возможность пока не реализована в других странах.

Некоторые российские бизнес-туристы отправились на получение визы США в Грузию, однако этот вариант доступен только обладателям двух действующих заграничных российских паспортов или тем, кто готов оставаться на территории страны до момента выдачи визы. Латвия – еще один относительно удобный вариант для получения визы США деловыми туристами из России. Однако желающему подать документы ко всему прочему потребуется еще и шенгенская виза.