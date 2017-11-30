Аронян сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕ
30 ноября 2017 - 16:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян сохранил второе место в обновленном декабрьском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Рейтинг лидера армянских шахмат составляет 2805.
Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен с 2837 очками. На третьем месте азербайджанец Шахрияр Мамедъяров с 2799 очками.
В топ-100 гроссмейстеров вошли еще двое представителей Армении: Габриэль Саркисян (2672) – 72-й, Владимир Акопян (2667) – 78-й.
В 10 сильнейших вошли француз Максим Вашье-Лаграв (2789), американец Уэсли Со (2788), россиянин Владимир Крамник (2787), индиец Вишванатан Ананд (2782), американец Хикару Накамура (2781), китаец Дин Лижэнь (2777).
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