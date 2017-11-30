Премьер Грузии приедет в Армению с официальным визитом

PanARMENIAN.Net - По приглашению премьер-министра Армении Карена Карапетяна 1 декабря с официальным визитом в Армению прибудет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В рамках визита запланированы встречи Квирикашвили с высшим руководством Армении: президентом Сержем Саргсяном, председателем Национального Собрания Ара Баблояном и премьер-министром Кареном Карапетяном.

После завершения переговоров премьер-министров Армении и Грузии в правительстве РА Карапетян и Квирикашвили выступят с заявлениями для представителей СМИ.

В мемориальном комплексе «Цицернакаберд» премьер Грузии воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Квирикашвили посетит также центр креативных технологий «Тумо».