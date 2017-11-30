Премьер Грузии приедет в Армению с официальным визитом
30 ноября 2017 - 17:30 AMT
PanARMENIAN.Net - По приглашению премьер-министра Армении Карена Карапетяна 1 декабря с официальным визитом в Армению прибудет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
В рамках визита запланированы встречи Квирикашвили с высшим руководством Армении: президентом Сержем Саргсяном, председателем Национального Собрания Ара Баблояном и премьер-министром Кареном Карапетяном.
После завершения переговоров премьер-министров Армении и Грузии в правительстве РА Карапетян и Квирикашвили выступят с заявлениями для представителей СМИ.
В мемориальном комплексе «Цицернакаберд» премьер Грузии воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Квирикашвили посетит также центр креативных технологий «Тумо».
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