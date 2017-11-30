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Сарик Андреасян снимет фильм «Папы»

Сарик Андреасян снимет фильм «Папы»
30 ноября 2017 - 17:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания братьев Сарика и Гевонда Андреасянов и Армена Ананикяна «Большое кино» объявила о запуске нового альманаха по аналогии фильма «Мамы» — «Папы».

Помимо «Большого кино», производством фильма займутся также студии «Марс Медиа», «Карго» и All Media. Режиссерами четырех киноновелл станут Сарик Андреасян, Карен Оганесян, Дмитрий Дьяченко и Кирилл Плетнев, пишетRusarminfo.

Роли пап исполнят Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Владимир Машков и Риналь Мухаметов.

Съемки стартуют весной 2018 года, а в прокате альманах появится в 2019 году.

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