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Аронян примет участие в London Chess Classic

Аронян примет участие в London Chess Classic
30 ноября 2017 - 18:21 AMT

PanARMENIAN.Net - С 1 по 11 декабря в Лондоне состоится международный шахматный супертурнир London Chess Classic (10 участников, круговая система).

Данный турнир является заключительным, пятым этапом Grand Chess Tour.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия), Левон Аронян (Армения), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США), Вишванатан Ананд (Индия), Хикару Накамура (США), Сергей Карякин (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Майкл Адамс (Англия), передает пресс-служба НОК Армении.

В первом туре, который состоится 1 декабря, встретятся Непомнящий - Аронян, Карлсен - Каруана, Адамс - Карякин, Накамура - Ананд, Со - Вашье - Лаграв.

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