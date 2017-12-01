// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Заявление: ОДКБ поддерживает посреднические усилия МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию

Заявление: ОДКБ поддерживает посреднические усилия МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию
1 декабря 2017 - 12:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Главы государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) распространили заявление о поддержке посреднических усилий стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Мы, главы государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, в год 25-летия принятия Советом министров иностранных дел Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе решения, положившего начало Минскому процессу по урегулированию нагорно­-карабахского конфликта, заявляем о нашей поддержке усилиям стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ»,- говоротся в частности в заявлении.

В ОДКБ отметили, что сопредседательство МГ ОБСЕ в лице России, Франции и США является единственной имеющей соответствующий мандат международного сообщества структурой, миссия которой заключается в оказании содействия сторонам в достижении урегулирования карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами.

«Благодаря усилиям трех стран – сопредседателей выработана целостность принципов и элементов как основы для разрешения проблемы, которые отражены в совместных заявлениях президентов Российской Федерации, Французской Республики и Соединенных Штатов Америки по нагорно-карабахскому конфликту. Подтверждая необходимость исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы, выражаем поддержку усилиям стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН, а также Хельсинкского Заключительного акта, в частности касающихся неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение»,- говорится в заявлении.

Главы государств – членов ОДКБ выступают за реализацию договоренностей, достигнутых на состоявшихся в 2016–2017 годах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве саммитах по нагорно-карабахской проблеме, направленных на недопущение эскалации ситуации, соблюдение прекращения огня, принятие дополнительных мер по снижению напряженности в зоне конфликта и интенсификацию переговорного процесса.

Встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева при участии глав МИД двух стран, сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика состоялась 16 октября в Женеве. Встреча прошла по предложению сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В ходе нее стороны обсудили процесс урегулирования карабахского конфликта. Кроме этого, главы государств провели встречу один на один.

 Самое значимое
«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Армения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерствеАрмения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
The People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в ТоронтоThe People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в Торонто
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Американский штат Индиана признал Геноцид армянАмериканский штат Индиана признал Геноцид армян
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Российские СМИ о соглашении Армения-ЕС: «Прощание с коньяком», армянский маневр и «враг России»
«РГ» о «новых армянах»: У Армении есть чему поучиться в гуманитарной сфере
Россия вернула Армении украденную картину Врубеля
В Израиле завели уголовное дело против компании, ударившей по армянским позициям по просьбе Баку
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
В Баку вновь задержали оппозиционного блогера Активиста обвиняют по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) Кодекса Административных нарушений
Визит премьера Грузии в Ереван перенесен на неопределенное время Визит Квирикашвили состоится после утверждения состава правительства Грузии парламентом страны
Конституционный суд Грузии декриминализовал употребление марихуаны Согласно решению, опубликованному на сайте суда, употребление конопли и марихуаны больше не будет считаться уголовным преступлением
Спецпредставитель ЕС подтвердил содействие ЕС усилиям МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию Клаар в свою очередь отметил, что подходит к своей миссии со всей ответственностью