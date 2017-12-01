Заявление: ОДКБ поддерживает посреднические усилия МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию

PanARMENIAN.Net - Главы государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) распространили заявление о поддержке посреднических усилий стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Мы, главы государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, в год 25-летия принятия Советом министров иностранных дел Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе решения, положившего начало Минскому процессу по урегулированию нагорно­-карабахского конфликта, заявляем о нашей поддержке усилиям стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ»,- говоротся в частности в заявлении.

В ОДКБ отметили, что сопредседательство МГ ОБСЕ в лице России, Франции и США является единственной имеющей соответствующий мандат международного сообщества структурой, миссия которой заключается в оказании содействия сторонам в достижении урегулирования карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами.

«Благодаря усилиям трех стран – сопредседателей выработана целостность принципов и элементов как основы для разрешения проблемы, которые отражены в совместных заявлениях президентов Российской Федерации, Французской Республики и Соединенных Штатов Америки по нагорно-карабахскому конфликту. Подтверждая необходимость исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы, выражаем поддержку усилиям стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН, а также Хельсинкского Заключительного акта, в частности касающихся неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение»,- говорится в заявлении.

Главы государств – членов ОДКБ выступают за реализацию договоренностей, достигнутых на состоявшихся в 2016–2017 годах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве саммитах по нагорно-карабахской проблеме, направленных на недопущение эскалации ситуации, соблюдение прекращения огня, принятие дополнительных мер по снижению напряженности в зоне конфликта и интенсификацию переговорного процесса.

Встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева при участии глав МИД двух стран, сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика состоялась 16 октября в Женеве. Встреча прошла по предложению сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В ходе нее стороны обсудили процесс урегулирования карабахского конфликта. Кроме этого, главы государств провели встречу один на один.