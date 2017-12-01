PanARMENIAN.Net - Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр присоединится к Отборочной комиссии премии «Аврора». В качестве нового члена комиссии американский дипломат пополнит ряды ведущих гуманитарных деятелей, правозащитников и бывших глав государств, которые определяют имена будущих получателей премии «Аврора» в размере 1.1 млн долларов.

«Мы очень рады, что госпожа Пауэр вошла в Отборочную комиссию премии «Аврора». За время своей блестящей дипломатической карьеры Саманта Пауэр добилась существенных успехов в области поддержки развивающихся стран и помогла самым уязвимым членам нашего глобального сообщества. Для нас большая честь, что специалист со столь ценным опытом в области защиты прав человека по всему миру будет оценивать номинации на премию «Аврора» и тем самым поможет нам определить ее будущее», – заявил Нубар Афеян, соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора».

Саманта Пауэр была 28-м Постоянным представителем США при ООН. Как член администрации президента Обамы, она стала известна в качестве одного из ведущих национальных специалистов по вопросам внешней политики. До того, как стать постпредом, Пауэр входила в Совет национальной безопасности США в качестве старшего директора по международным отношениям и правам человека, а также советника президента, уделяя особое внимание предотвращению преступлений против человечности, реформе ООН, правам женщин и ЛГБТ, обеспечению свободы вероисповедания и не только. За свою книгу «Проблема из ада: Америка в век геноцида» она была удостоена Пулитцеровской премии, а также получила широкое признание за свои заслуги в области защиты прав человека и демократии. Саманта Пауэр входила в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала TIME и в список 100 ведущих глобальных мыслителей по версии журнала Foreign Policy.

Помимо Саманты Пауэр, в состав Отборочной комиссии премии «Аврора» входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, правозащитница Хина Джилани, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, основатель «Врачей без границ» Бернар Кушнер, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян и лауреат премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.

Премия «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, вручается уже третий год. На премию «Аврора» – 2018 было прислано 750 заявок из 115 стран. 4 декабря 2017 года Отборочная комиссия премии проведет заседание в Берлине, чтобы рассмотреть полученные номинации.