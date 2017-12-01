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В ЮНЕСКО открылась выставка работ скульптора Тороса Расткеленяна

В ЮНЕСКО открылась выставка работ скульптора Тороса Расткеленяна
1 декабря 2017 - 14:19 AMT

PanARMENIAN.Net - 28 ноября в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, открылась выставка работ известного французского скульптора армянского происхождения Тороса Расткеленяна под названием «Мир: Полное собрание Тороса».

Выставка была совместно организована постоянными представительствами Армении и Сирии в ЮНЕСКО.

На церемонии открытия выступили постоянный представитель Сирии при ЮНЕСКО Ламия Шакур, чрезвычайный и полномочный посол Армении во Франции Левон Амирджанян и генеральный секретарь Национального комитета ЮНЕСКО от Армении посол Ваграм Кажоян.

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