В ЮНЕСКО открылась выставка работ скульптора Тороса Расткеленяна

PanARMENIAN.Net - 28 ноября в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, открылась выставка работ известного французского скульптора армянского происхождения Тороса Расткеленяна под названием «Мир: Полное собрание Тороса».

Выставка была совместно организована постоянными представительствами Армении и Сирии в ЮНЕСКО.

На церемонии открытия выступили постоянный представитель Сирии при ЮНЕСКО Ламия Шакур, чрезвычайный и полномочный посол Армении во Франции Левон Амирджанян и генеральный секретарь Национального комитета ЮНЕСКО от Армении посол Ваграм Кажоян.