В ЮНЕСКО открылась выставка работ скульптора Тороса Расткеленяна
1 декабря 2017 - 14:19 AMT
PanARMENIAN.Net - 28 ноября в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, открылась выставка работ известного французского скульптора армянского происхождения Тороса Расткеленяна под названием «Мир: Полное собрание Тороса».
Выставка была совместно организована постоянными представительствами Армении и Сирии в ЮНЕСКО.
На церемонии открытия выступили постоянный представитель Сирии при ЮНЕСКО Ламия Шакур, чрезвычайный и полномочный посол Армении во Франции Левон Амирджанян и генеральный секретарь Национального комитета ЮНЕСКО от Армении посол Ваграм Кажоян.
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