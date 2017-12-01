Спецпредставитель ЕС подтвердил содействие ЕС усилиям МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию
1 декабря 2017 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз содействует усилиям и подходам сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на исключительно мирное урегулирование карабахской проблемы. Об этом заявил 1 декабря Новый специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар на встрече с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.
Налбандян поздравил Клаара с вступлением в должность и пожелал ему успехов, выразив надежду, что новоназначенный спецпредставитель ЕС в рамках своего мандата будет способствовать урегулированию существующих проблем.
Налбандян представил собеседнику подходы Армении по исключительно мирному урегулированию карабахской проблемы, а также совместные усилия Еревана и сопредседателей МГ ОБСЕ в этом направлении.
Клаар в свою очередь отметил, что подходит к своей миссии со всей ответственностью, и подтвердил содействие ЕС усилиям и подходам сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на исключительно мирное урегулирование карабахской проблемы.
В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся отношений Армения-ЕС, была отмечена важность подписанного Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве. Было указано, что подписанный документ служит крепкой правовой базой для дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества между Арменией и ЕС.
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Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
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