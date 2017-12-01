Визит премьера Грузии в Ереван перенесен на неопределенное время
1 декабря 2017 - 14:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению перенесен на неопределенное время. Визит перенесен по просьбе грузинской стороны.
Георгий Квирикашвили по приглашению премьер-министра Армении Карена Карапетяна должен был приехать в Ереван с официальным визитом 1 декабря.
Визит Квирикашвили состоится после утверждения состава правительства Грузии парламентом страны, сообщает пресс-служба МИД РА.
В рамках визита были запланированы встречи Квирикашвили с высшим руководством Армении: президентом Сержем Саргсяном, председателем Национального Собрания Ара Баблояном и премьер-министром Кареном Карапетяном.
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