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Визит премьера Грузии в Ереван перенесен на неопределенное время

Визит премьера Грузии в Ереван перенесен на неопределенное время
1 декабря 2017 - 14:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению перенесен на неопределенное время. Визит перенесен по просьбе грузинской стороны.

Георгий Квирикашвили по приглашению премьер-министра Армении Карена Карапетяна должен был приехать в Ереван с официальным визитом 1 декабря.

Визит Квирикашвили состоится после утверждения состава правительства Грузии парламентом страны, сообщает пресс-служба МИД РА.

В рамках визита были запланированы встречи Квирикашвили с высшим руководством Армении: президентом Сержем Саргсяном, председателем Национального Собрания Ара Баблояном и премьер-министром Кареном Карапетяном.

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