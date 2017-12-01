В Баку вновь задержали оппозиционного блогера

PanARMENIAN.Net - В Баку задержан активист партии Народного фронта, блогер Намик Садыглы. Как сообщили члены ПНФА, Садаглы был доставлен в 19-е отделение полиции Насиминского района Баку.

Активиста обвиняют по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) Кодекса Административных нарушений. Его могут подвергнуть аресту сроком на один месяц. Дело блогера будет рассмотрено в бакинском суде, пишетHaqqin.az со ссылкой на Turan.

По словам активистов ПНФА, Садыглы был активен в соцсетях и занимался размещением там видеороликов об антиправительственных акциях оппозиции.