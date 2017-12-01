В Баку вновь задержали оппозиционного блогера
1 декабря 2017 - 14:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Баку задержан активист партии Народного фронта, блогер Намик Садыглы. Как сообщили члены ПНФА, Садаглы был доставлен в 19-е отделение полиции Насиминского района Баку.
Активиста обвиняют по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) Кодекса Административных нарушений. Его могут подвергнуть аресту сроком на один месяц. Дело блогера будет рассмотрено в бакинском суде, пишетHaqqin.az со ссылкой на Turan.
По словам активистов ПНФА, Садыглы был активен в соцсетях и занимался размещением там видеороликов об антиправительственных акциях оппозиции.
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