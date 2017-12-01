Союз армян России требует отстранить от эфира антиармянских журналистов и политиков

PanARMENIAN.Net - Союз армян России (САР) н выступил с заявлением в связи с антиармянской кампанией, развернутой некоторыми российскими СМИ после подписания соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза.

«После подписания соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве между Арменией и Евросоюзом неожиданно в ряде российских средств массовой информации со стороны некоторых невежественных или продажных журналистов и горе-политиков была развязана антиармянская кампания, где эти деятели пытались представить это соглашение, как смену курса политики Республики Армения, измену союзническим отношениям с Россией и союзниками по ЕАЭС и вообще как смену вектора армянской политики»,- говорится в заявлении.

САР отмечает, «действия этих крайне безответственных журналистов и политиков вызвали всеобщее возмущение как в Армении, так и в многомиллионной армянской общине в России, как попытка создать проблемы между нашими странами и сформировать негативный образ Армении в глазах российской общественности».

САР, выражая возмущение живущих в РФ армян, заявил, что недоумевает, каким образом «эти люди могли получить трибуну на российском телевидении и других средствах массовой информации, фальсифицируя и искажая политику ближайшего союзника России».

«Мы обращаемся к властным структурам, которые, мы надеемся, имеют определенное влияние на российские средства массовой информации, и руководителям телеканалов и СМИ с требованием отстранить от эфира этих продажных журналистов, горе-политиков и «экспертов»-маргиналов, позиция которых не находит отклика в российском обществе, так как это наносит ущерб, в первую очередь, самим этим средствам массовой информации, через которые тиражируется невежество или сознательная дезинформация, сеющая рознь между нашими братскими народами и странами»,- говорится в заявлении САР.

28 ноябряв выпуске передачи «Место встречи» на телеканале НТВ под названием «Если друг оказался вдруг», почти целиком посвященной рассмотрению соглашения, подписанного с Евросоюзом, Армению, в частности, сравнили с неверной женой.

Ранее ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда» политолог Вероника Крашенинникова 19 ноября в ходе своей передачи затронула тему возможного вступления Армении в Евросоюз. Примечательно, что телеведущая провела параллель с Украиной, а также назвала армянского военного и государственного деятеля Гарегина Нжде фашистом и сравнила с фашистами членов правящей Республиканской партии Армении (РПА). Позже телеканал «Звезда» удалил со своего канала YouTube этот выпуск ток-шоу «Прогнозы». А через день представитель телеканала принес извинения за этот выпуск ток-шоу и направил письмо с извинениями послу Армении в РФ Вардану Тоганяну, назвав слова ведущей упущением.