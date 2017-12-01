Артуш Асрян из Петрозаводска выиграл Кубок России по боевому самбо

PanARMENIAN.Net - 30 ноября армянин из Петрозаводска самбист Артуш Асрян стал обладателем Кубка России по боевому самбо, который проходил в Нижегородской области.

«Это очень смелый самбист, который дважды побеждал в молодежных чемпионатах России и трижды становился бронзовым призером чемпионатов страны. Победа Артуша – итог его огромного трудолюбия и одержимости. Борьбой самбо он занимается с 12 лет»,- говорится в сообщении администрации Петрозаводского городского округа.

Также отмечается, что и отец, и дед Артуша – мастера спорта по вольной борьбе, дед — пятикратный чемпион Армении, пишет Rusarminfo.

Победа в первенстве России дала Артушу Асряну право на участие в Кубке мира.