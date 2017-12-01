Артуш Асрян из Петрозаводска выиграл Кубок России по боевому самбо
1 декабря 2017 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - 30 ноября армянин из Петрозаводска самбист Артуш Асрян стал обладателем Кубка России по боевому самбо, который проходил в Нижегородской области.
«Это очень смелый самбист, который дважды побеждал в молодежных чемпионатах России и трижды становился бронзовым призером чемпионатов страны. Победа Артуша – итог его огромного трудолюбия и одержимости. Борьбой самбо он занимается с 12 лет»,- говорится в сообщении администрации Петрозаводского городского округа.
Также отмечается, что и отец, и дед Артуша – мастера спорта по вольной борьбе, дед — пятикратный чемпион Армении, пишет Rusarminfo.
Победа в первенстве России дала Артушу Асряну право на участие в Кубке мира.
Самое значимое
Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU)
Отмечается, что английский клуб уже давно следит за Гризманном, однако ему не удалось увести футболиста у «Атлетико Мадрид»
В дисциплине скрэтч ведущий армянский велогонщик Эдгар Степанян стал серебряным призером
Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2837). Представитель США Фабиано Каруана (2799) поднялся на третье место
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
«Защитники» Сарика Андреасяна возглавили рейтинг самых плохих российских фильмов Также в антирейтинг попали «Возвращение мушкетёров» Георгия Юнгвальда-Хинкевича, «Чёрная роза» Александра Невского и «Бригада. Наследник» Дениса Алексеева
Исследование: В России более 2 млн ВИЧ-инфицированных Их гипотеза основывается на оценках, сделанных в 2014 году руководителем научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадимом Покровским
Союз армян России требует отстранить от эфира антиармянских журналистов и политиков САР отмечает, «действия этих крайне безответственных журналистов и политиков вызвали всеобщее возмущение как в Армении, так и в многомиллионной армянской общине
В Баку вновь задержали оппозиционного блогера Активиста обвиняют по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) Кодекса Административных нарушений