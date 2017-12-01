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«Защитники» Сарика Андреасяна возглавили рейтинг самых плохих российских фильмов

«Защитники» Сарика Андреасяна возглавили рейтинг самых плохих российских фильмов
1 декабря 2017 - 17:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Опубликован список самых плохих российских фильмов, не принесших зрителям ничего, кроме разочарования.

Рейтинг был составлен РИА «Новости» на основе отзывов с портала «КиноПоиск».

Первое место заняла картина «Защитники» режиссера армянского происхождения Сарика Андреасяна. Зрители не оценили фильм о супергероях. В «КиноПоиске» рейтинг фильма составляет 3,1.

Также не нашла отклика в сердцах россиян «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — несмотря на участие известных актеров и неплохой бюджет в 3,5 миллиона долларов.

Не привлек внимания «Самый лучший фильм — 2», абсолютно не оправдав свое название. Внушительный бюджет в 10 миллионов долларов и команда юмористов Comedy Club в главных ролях не спасли его от провала. Масса критики обрушилась и на «Взломать блогеров», в котором поучаствовали Саша Спилберг, Марьяна Ро и Ивангай.

Также в антирейтинг попали «Возвращение мушкетеров» Георгия Юнгвальда-Хинкевича, «Чёрная роза» Александра Невского и «Бригада. Наследник» Дениса Алексеева.

В феврале 2017 года фильм «Защитники» российского режиссера армянского происхождения Сарика Андреасяна являлся четвертым самым худшим фильмом за всю историю наблюдения кинокритиков.

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