// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

На ряде автодорог Армении образовался гололед: Ларс открыт

На ряде автодорог Армении образовался гололед: Ларс открыт
2 декабря 2017 - 10:40 AMT

PanARMENIAN.Net - 2 декабря, по состоянию на 09:30, закрытых и труднопроходимых автодорог на территории Армении нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

В период с 2 по 5 декабря на территории Армении прогнозируется погода без осадков. 6 декабря в большинстве регионов Армении ожидаются осадки, в горных районах и предгорьях – в виде мокрого снега, в долинах – в виде дождя.

На перевале Варденяц, на дорогах городов Варденис, Гавар, Севан, Чамбарак Гегаркуникской области и трассе Сотк-Карвачар местами образовался гололед. МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.

 Самое значимое
В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
The Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до ИранаThe Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до Ирана
По словам основателя фонда Рубена Хачатряна, выяснилось, что у зафиксированного на камеру животного было 3 лапы
Smithsonian: Мобильные залы для дегустации могут преобразовать армянский винодельческий туризмSmithsonian: Мобильные залы для дегустации могут преобразовать армянский винодельческий туризм
Расположенные в юго-восточной части Армении, в старинном винодельческом районе, эти виноградники были выращены четырьмя поколениями армян
Газированная вода Chino’s: В Армении стартовало производство новой содовой для коктейлейГазированная вода Chino’s: В Армении стартовало производство новой содовой для коктейлей
Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net сам Ваан, идея производить содовую, которую можно будет использовать в коктейлях, пришла ему еще давно, так как сам он работает в барной индустрии
Partner news
 Статьи
Пыхтите на здоровье

Грузины декриминализировали марихуанну - и что там у армян?

 Самое читаемое в разделе
Армении удалось резко снизить количество селективных абортов
Премьер Армении: В Сюнике будут созданы большие возможности для сотрудничества с Ираном
VI форум Армения-Диаспора пройдет 18-20 сентября
Ученые: Витамин C эффективен для борьбы с лейкозами
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Обстановка на передовой в Карабахе за неделю была относительно спокойной За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 1800 выстрелов
Аронян выграл вничью в 1-м туре London Chess Classic Во втором туре 2 декабря встречаются Каруана – Аронян, Со – Непомнящий, Вашье-Лаграв – Накамура, Ананд – Адамс, Карякин – Карлсен
Азербайджан повышает планку внешнего госдолга По его словам, ранее верхний предел внешнего государственного долга на 2018 год был определен на уровне 1 миллиарда манатов
Моуринью не взял Мхитаряна на матч против «Арсенала» Также не было среди отъезжающих и нападающего Златана Ибрагимовича. Всего камеры корреспондентов сумели запечатлеть 20 игроков «Манчестер Юнайтед»