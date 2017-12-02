На ряде автодорог Армении образовался гололед: Ларс открыт
2 декабря 2017 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - 2 декабря, по состоянию на 09:30, закрытых и труднопроходимых автодорог на территории Армении нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
В период с 2 по 5 декабря на территории Армении прогнозируется погода без осадков. 6 декабря в большинстве регионов Армении ожидаются осадки, в горных районах и предгорьях – в виде мокрого снега, в долинах – в виде дождя.
На перевале Варденяц, на дорогах городов Варденис, Гавар, Севан, Чамбарак Гегаркуникской области и трассе Сотк-Карвачар местами образовался гололед. МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.
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