На ряде автодорог Армении образовался гололед: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 2 декабря, по состоянию на 09:30, закрытых и труднопроходимых автодорог на территории Армении нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

В период с 2 по 5 декабря на территории Армении прогнозируется погода без осадков. 6 декабря в большинстве регионов Армении ожидаются осадки, в горных районах и предгорьях – в виде мокрого снега, в долинах – в виде дождя.

На перевале Варденяц, на дорогах городов Варденис, Гавар, Севан, Чамбарак Гегаркуникской области и трассе Сотк-Карвачар местами образовался гололед. МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.