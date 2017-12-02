Президенты Армении и Карабаха обсудили повышение обороноспособности армии НКР
2 декабря 2017 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении, верховный главнокомандующий ВС РА Серж Саргсян в рамках взаимодействия двух армянских республик 1 декабря с рабочим визитом прибыл в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику).
Прибывшего с рабочим визитом в Арцах Саргсяна встретил президент НКР Бако Саакян.
1 декабря главы армянских государств провели рабочее совещание в министерстве обороны НКР, посвященное последовательному повышению обороноспособности Армии обороны Арцаха, вопросам военного сотрудничества между Арцахом и Арменией и ситуации на границах.
Обе стороны подчеркнули важность обеспечения высокого уровня взаимодействия между двумя армянскими государствами в сфере военного строительства как одного из существенных залогов обеспечения мира и стабильности в регионе.
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