Армянские тхэквондисты выступят на чемпионате Европы
2 декабря 2017 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - С 7 по 9 декабря в Софии пройдет чемпионат Европы по тхэквондо в олимпийских весовых категориях. На первенстве континента Армению представят четыре спортсмена.
Под руководством главного тренера национальной сборной Геворга Даниеляна в столице Болгарии выступят Гарегин Махмурян (58 кг), Сергей Аванесов, Сергей Вардазарян (оба – 68 кг) и Арсен Григорян (87 кг), сообщает пресс-служба НОКА.
Сборная Армении отправится на соревнования 5 декабря.
Ранее турнир планировалось провести в конце октября в Минске, но затем Европейская федерация тхэквондо (WTE) приняла решение перенести первенство в Софию. Причиной на официальном сайте организации были указаны «непредвиденные обстоятельства».
Параллельно в Софии пройдет открытый чемпионат Европы по паратхэквондо (среди спортсменов с инвалидностью), где Армения не имеет участников.
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Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU)
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