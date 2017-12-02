Армянские тхэквондисты выступят на чемпионате Европы

PanARMENIAN.Net - С 7 по 9 декабря в Софии пройдет чемпионат Европы по тхэквондо в олимпийских весовых категориях. На первенстве континента Армению представят четыре спортсмена.

Под руководством главного тренера национальной сборной Геворга Даниеляна в столице Болгарии выступят Гарегин Махмурян (58 кг), Сергей Аванесов, Сергей Вардазарян (оба – 68 кг) и Арсен Григорян (87 кг), сообщает пресс-служба НОКА.

Сборная Армении отправится на соревнования 5 декабря.

Ранее турнир планировалось провести в конце октября в Минске, но затем Европейская федерация тхэквондо (WTE) приняла решение перенести первенство в Софию. Причиной на официальном сайте организации были указаны «непредвиденные обстоятельства».

Параллельно в Софии пройдет открытый чемпионат Европы по паратхэквондо (среди спортсменов с инвалидностью), где Армения не имеет участников.