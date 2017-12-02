Армянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google Play

PanARMENIAN.Net - Игра-головоломка Shadowmatic, разработанная армянской студией Triada и ставшая крайне популярной во всем мире,признана одной из лучших новаторских игр 2017 года в Google Play.

Каждый декабрь Google делится списком самых популярных приложений из магазина Google Play. В этом году Google опубликовала список лучшего за 2017 год 1 декабря. В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года.

Игра появилась дляпользователей Android в 2017 году и с 3 марта стала доступна в Google Play.Игра доступна для свободного скачивания, а после прохождения первых 14 уровней в 4 комнатах игроки могут разблокировать остальные уровни игры, совершив единовременную покупку в приложении.

Shadowmatic - это 3D головоломка, в которой пользователю предстоит испытать свое воображение, вращая в луче света абстрактные трехмерные объекты и собирая из их теней на стене знакомые силуэты, соответствующие тематическому оформлению комнаты. В игре 12 комнат и более 100 уровней. В каждой комнате присутствует своя уникальная атмосфера и соответствующее музыкальное сопровождение. В игре действует специальная система подсказок, которой игрок может воспользоваться в случае необходимости. Подсказки помогут угадать правильный вариант, но при их использовании с игрока будут взиматься очки.

Игра была запущена 15 января 2015 года и сразу же оказалась в центре всеобщего внимания. На протяжении всего года Shadowmatic многократно становилась обладательницей престижных международных наград игровой индустрии. В начале июня плод трехлетней кропотливой и виртуозной работы Triada Studio Games получила приз Apple Design Awards. Игра также завоевала титул «Игра года для iPhone» в Китае, Индии и в России, а также стала обладательницей премии «Лучшие игры для iPhone» в США, Великобритании, во Франции и в Германии. В Гонконге и на Тайване игра победила в категории «Самая инновационная игра года для iPhone», а в Корее получила звание «Самый блестящий бестселлер для iPhone». В Японии Shadowmatic признана «Лучшей игрой для iPhone, занявшей второе место».

В марте 2016 года Shadowmatic была признана лучшей сразу в двух номинациях в церемонии вручения наград IMGA (International Mobile Gaming Awards), прошедшей в Сан-Франциско.