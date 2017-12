Биткоин стал популярнее Кардашьян в Google Trends

PanARMENIAN.Net - Поисковый запрос со словом «биткоин» обошел индекс «Кардашьян» в Google Trends.

Публика переключилась на новую драму — за криптовалютным бумом наблюдать интереснее, чем за героями популярного американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians), пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

На 11:30 по Еревану 2 декабря биткоин стоит $11.072.

В начале ноября запрос «купить биткоин» обошел индекс «купить золото». На фоне новостей о криптовалюте индекс запроса «купить биткоин» достиг 100 баллов из 100, в то время как аналогичный индекс для «купить золото» застыл на уровне 74 баллов.

Чаще всего, как купить биткоин, ищут в Нигерии (100 баллов), Гане (93) и Австралии (52), причем у австралийцев еще более популярен классический металл — 100 баллов. Реже золотом интересуются в Сингапуре (68) и Объединенных Арабских Эмиратах (53 балла).